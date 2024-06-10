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الإثنين، 10-06-2024 06:45 م

الملك ينعى قائد سلاح الجو الأسبق الفريق الركن الطيار المتقاعد إحسان شردم

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الوكيل الإخباري - نعى جلالة الملك عبدالله الثاني قائد سلاح الجو الملكي الأردني الأسبق الفريق المتقاعد إحسان شــردم.اضافة اعلان


ودون جلالته عبر حسابه في "x": "فقدنا صقرا باسلا من صقور سلاح الجو الملكي الأردني. كان أخا عزيزا ورفيق سلاح شجاعا. قاتل ودافع عن سماء الأردن ببطولة يشهد لها التاريخ، وساهم بكفاءة في تطوير القدرات القتالية لسلاح الجو. رحم الله إحسان باشا شردم، ورحم شهداءنا الأبطال".

وشردم من مواليد عمان في العام 1938، وقد درس الثانوية في الكلية العلمية الاسلامية، وانضم الى سلاح الجو الملكي في بداية عام 1959، وتخرج من كلية سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1963، وتخرج بتميز من كلية الحرب الجوية لسلاح الجو الأمريكي.

‏وكان قائداً لسلاح الجو الملكي الأردني عام 1983، وتم ترفيعه لرتبة فريق في 31/1/1992 الى أن أحيل على التقاعد عام 1993، وعين مستشاراً للمغفور له الملك حسين بن طلال.

 




 

 


 

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