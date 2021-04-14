الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعديل أسس ايصال الكهرباء على حساب فلس الريف

نظام معدل لترخيص مزاولة مهنة التمريض

جامعة مؤتة: نجحنا في التحول بالتعليم عن بعد

قرارات مجلس الوزراء

الملك يهاتف الفتاة التي قالت : انا ابوي احسن من الملك !

بيان صادر عن وزارة المالية

إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم وضع لوائح الأسعار

تسديد ديون 37 أسرة اردنية

الصحة العالمية: الوضع الوبائي قد يتفاقم في رمضان

بايدن يعلن اليوم إنهاء “أطول حروب” أميركا في الخارج

الأربعاء، 14-04-2021 06:06 م

الملك يهاتف الفتاة التي قالت : انا ابوي احسن من الملك !

الملك


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، فتاة حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة اطالة اللسان، لقولها لفتاة اخرى "ابوي احسن من الملك".

اضافة اعلان
 

وقالت الفتاة عبر صفحتها على فيسبوك "افتخر اليوم بتلقي مكالمه من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم انصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وقال لي بلسانه" خلي المعنوية عاليه وانت اخت لي باذن الله ".

وأضافت "انا افتخر بجلالة الملك كأب لكل اردني واردنية".

وتابعت " وانت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220201016736265951263

تعديل أسس ايصال الكهرباء على حساب فلس الريف

1220201475720399744761

نظام معدل لترخيص مزاولة مهنة التمريض

32021220829555631282

جامعة مؤتة: نجحنا في التحول بالتعليم عن بعد

42021720917354923139

قرارات مجلس الوزراء

420219133412462193983

إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم وضع لوائح الأسعار

1618407214474

تسديد ديون 37 أسرة اردنية

أخبار متعلقة
ffff

الملك يطلع على منتوجات مبادرة الشباب الإنتاجية

image

الملك يرحب بمبادرة ولي العهد السعودي

5

الملك يعزي أمير الكويت

1020201115926402652929

الملك يعزي عائلات أردنية

3202127165830720982283

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزبن

3202125172526996099530

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور