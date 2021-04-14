الملك يهاتف الفتاة التي قالت : انا ابوي احسن من الملك !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، فتاة حكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة اطالة اللسان، لقولها لفتاة اخرى "ابوي احسن من الملك".

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وقالت الفتاة عبر صفحتها على فيسبوك "افتخر اليوم بتلقي مكالمه من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم انصافي من جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وقال لي بلسانه" خلي المعنوية عاليه وانت اخت لي باذن الله ".



وأضافت "انا افتخر بجلالة الملك كأب لكل اردني واردنية".



وتابعت " وانت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا".



