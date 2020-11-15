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الأحد، 15-11-2020 12:40 م

الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بذكرى الاستقلال

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الوكيل الإخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين الشقيقة.

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وأكد جلالته، في البرقية، استمرار الأردن في العمل مع الأشقاء الفلسطينيين، لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم والمستقبل الآمن والمزدهر.


وشدد جلالة الملك على دعمه لكل أوجه التعاون والتنسيق بين الأردن وفلسطين والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية والارتقاء بها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.


وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن تمنياته أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس الفلسطيني بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقد تحققت أمنياته وتطلعاته بنيل حقوقه العادلة والمشروعة.


 




 

 


 

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