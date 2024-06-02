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الأحد، 02-06-2024 05:27 م

الملك يهنئ بتعيين الشيخ صباح وليا لعهد الكويت

الملك


الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة تعيينه سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعميقها وتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ جلالة الملك في برقية مماثلة سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة تعيينه وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، متمنيا لسموه التوفيق في خدمة الكويت وشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ مشعل الصباح.

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