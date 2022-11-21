الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة.



وأعرب جلالته في برقية بعثها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار.

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