الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

الوكيل الإخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

اضافة اعلان



وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة