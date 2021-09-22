الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الأوبئة: طفرات وسلالات كورونا لا تزال تتكاثر

الأربعاء، 22-09-2021 03:07 م

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

الملك 2


الوكيل الإخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

اضافة اعلان


وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

رئاسة

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

9202122151142458298943

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

920211918440265500984

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

2_3-710ngw8a4eab7ka8pu57ztwqt68y13zehq4q3nv1zi6

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

مستشفى1

لجنة الأوبئة: طفرات وسلالات كورونا لا تزال تتكاثر

أخبار متعلقة
رانيا

عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله اليوم

8202129173618464626094

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

WhatsApp-Image-2021-08-30-at-16.29.44

الملك والملكة يلتقيان المتفوقين بالتوجيهي

8202128144025642452695

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة والحياصات وعبيدات

w

الملك يستقبل الدبيبة في عمّان

8202128112239621442162

الملك يعود إلى ارض الوطن