الملك يهنئ رئيسة المفوضية الأوروبية بإعادة انتخابها

الوكيل الإخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها.

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وأكد جلالته، في البرقية، حرص الأردن على توطيد شراكته مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع المملكة إلى مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، بقيادة فون دير لاين، للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.



وعبر جلالة الملك عن تمنياته بالمزيد من التوفيق والنجاح لرئيسة المفوضية الأوروبية.