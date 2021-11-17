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الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

الأربعاء، 17-11-2021 05:55 م

الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

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الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على جلالة السلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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