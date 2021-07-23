الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الجزئي

الأمانة تنذر 54 منشأة مخالفة

الدفاع المدني ينقذ شخصا تعرض للغرق في البحر الميت

الملك يواصل لقاءاته في الكونغرس

تصريحات حكومية تثير قلق الأردنيين حول كورونا

وفاة طفل غرقا في بركة زراعية بالمفرق

دراسة عالمية تكشف مدى تأثير زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال أيام العيد

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 7626

الجمعة، 23-07-2021 02:48 م

الملك يواصل لقاءاته في الكونغرس

1626995458111
جلالته خلال اللقاء


الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن سيبقى شريكا في العمل لتحقيق السلام والازدهار.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما جلالة الملك امس الخميس في مبنى الكابيتول في واشنطن مع لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وتناول جلالته، في اللقاءين، مجمل التطورات الإقليمية، ودور الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المنطقة في تثبيت الاستقرار.


وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود تجاه تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال على أساس حل الدولتين، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


كما نوه جلالة الملك إلى أهمية الدعم الإقليمي والدولي للعراق لتمكينه في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره، مشيرا إلى آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والتي تساهم في العمل تجاه إقليم أكثر استقرارا.
وفي معرض الحديث عن الأوضاع في سوريا، حذر جلالته من عواقب وخيمة لغياب جهود دولية موحدة وجادة تجاه الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.


وفي حديثه عن العلاقات التاريخية الممتدة بين الأردن والولايات المتحدة، استذكر جلالة الملك زياراته للكونغرس برفقة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين، في دلالة على عمق الشراكة بين البلدين.


من جهتهم، أشاد أعضاء بمجلس النواب الأمريكي بدور الأردن المحوري في المنطقة، بقيادة جلالة الملك، مؤكدين أن المملكة من أفضل حلفاء الولايات المتحدة، وهذه العلاقة تتخطى الاتجاهات الحزبية والسياسية. وقالوا إن جميع أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين يجمعون على أهمية تعزيز الشراكة مع الأردن. وثمنوا رؤى جلالة الملك الاستراتيجية حيال التطورات في المنطقة، مؤكدين أن المملكة يجب أن تكون جزءا مهما من أي جهود للتعاون مع الإقليم.


كما أشاروا إلى دور جلالته كممثل لصوت الاعتدال والعقل، فضلا عن دور الأردن في محاربة الإرهاب والتطرف وفي استضافة اللاجئين على الرغم من شح موارده. وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.

 

المصدر : بترا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202121144247221045061

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الجزئي

7202121142756343053257

الأمانة تنذر 54 منشأة مخالفة

035b33f8-edfb-4bf3-a950-3fe07089be13

الدفاع المدني ينقذ شخصا تعرض للغرق في البحر الميت

7202122181846100113110

تصريحات حكومية تثير قلق الأردنيين حول كورونا

620212384224843796323

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال أيام العيد

620217171525841943201

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 7626

أخبار متعلقة
1626892412637

الملك يلتقي أبرز لجان مجلس الشيوخ الأمريكي

2021-07-19_21-13-20_072954-730x438

الملك: وصول الأردن إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة

606db0784c59b71da8336bec

صحف أجنبية: الملك سيلتقي هاريس وبلينكن غداً الثلاثاء

s

الملك يبدأ زيارة عمل إلى واشنطن الإثنين

w

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

الملك-2-1280x1157-2

البيت الأبيض يصدر بياناً حول زيارة الملك لواشنطن