الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

إجراءات تخفيفيّة متعلّقة بتحصيل الأموال في إقليم البترا

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

التربية : سنجري التصويب المطلوب على استيضاح ديوان المحاسبة

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

القبض على عراقي حاول التسلل إلى الأردن

لقاء مرتقب لرئيس الوزراء وترقب لأمر دفاع جديد

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب في اربد

الملك يوجه الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص

لجنة الاوبئة : الجرعة الثانية من المطاعيم مهمة جدا

لجنة الاوبئة : الوضع حرج ويتطلب الالتزام

الأحد، 20-06-2021 05:24 م

الملك يوجه الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص

60cf4654ce4f6


 
الوكيل الاخباري -  أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية توحيد الجهود لتعافي القطاع السياحي، وإعادة تنافسيته.اضافة اعلان


ولفت جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية الأحد، ممثلين عن القطاع السياحي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية العمل على تطوير الاقتصاد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات التي بدأت باستئناف عملها، خصوصا السياحة.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة تكثيف العمل من أجل تطوير المنتج السياحي في المملكة وترويجه محلياً وعربياً ودولياً.

كما لفت جلالته إلى الجهود التي بذلت خلال الأسابيع الماضية لتسريع عملية التطعيم للعاملين في القطاع السياحي، وإعادة تشغيل المنشآت السياحية ضمن البروتوكولات الصحية والسلامة العامة.

وشدد جلالة الملك على ضرورة توضيح الحكومة لآليات تطوير القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، وفق خطط بمدد زمنية، لتحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل وتحسين الخدمات.

وبين جلالته أهمية البناء على جهود تشجيع السياحة إلى المثلث الذهبي (البترا، ووادي رم، والعقبة)، وبرنامج "أردننا جنة"، وبعض الحزم الاقتصادية التي استفاد منها القطاع السياحي، وإعادة إطلاق الحملات الترويجية للسياحة الخارجية.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح، داعياً إلى التعاون والتخطيط المستقبلي وبمساعدة الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة.

واستمع جلالته إلى شرح من رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حول الإجراءات المتخذة التي يتم العمل عليها لتعافي القطاع السياحي، نظراً لأهميته وإسهاماته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

وزارة التربية والتعليم

التربية : سنجري التصويب المطلوب على استيضاح ديوان المحاسبة

5202128141214521577899

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

6202116104742405430750

القبض على عراقي حاول التسلل إلى الأردن

الخصاونة

لقاء مرتقب لرئيس الوزراء وترقب لأمر دفاع جديد

62021141126790257007

لجنة الاوبئة : الجرعة الثانية من المطاعيم مهمة جدا

أخبار متعلقة
620216194710780661424

وزير السياحة : جولات رقابية مكثفة على مختلف المنشآت

52021122240112491444

الملك يعزي أمير الكويت

620218161616739977251

الملك يعهد لسمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

ee

وزير الزراعة يطلع على إنجازات مركز دير علا للبحوث

منت

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الـ22

4444

الملك: نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن