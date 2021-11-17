الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه

الوكيل الاخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، لوضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه ومعالجة التحديات التي تواجه المملكة بهذا الخصوص، ضمن رؤية واضح.



وشدد جلالة الملك على أهمية استخدام التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه، والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في القطاع لاعتماد أساليب توفير المياه وإنشاء السدود الترابية، ويؤكد أن إجراءات تحديد كمية الفاقد من المياه ومعالجة ذلك يجب أن تكون جزءا من الاستراتيجية الشاملة.

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