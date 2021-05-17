الإثنين 17-05-2021
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الإثنين، 17-05-2021 03:53 م

الملك يوجه بإرسال قافلة إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة

ملك
الملك عبد الله الثاني


الوكيل الإخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية والمديريات المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، بتجهيز قافلة تعزيز مساعدات لإرسالها إلى الاشقاء في قطاع غزة لدعم جهود المستشفى الميداني العسكري هناك نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات.

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واشتملت قافلة التعزيز على مستشفى ميدانيا يضم عدد من الأطباء والكوادر التمريضية من كافة الاختصاصات والطواقم الطبية والفنية اللازمة للمساهمة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية لمعالجة مثل هذه الإصابات والحالات المرضية التي يتم تحويلها واخلائها إلى المستشفى الميداني لعلاجها وتقديم الرعاية الصحية لها، إضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية أساسية. 


ويأتي إرسال المساعدات والمهام الطبية العاجلة إلى الأشقاء في القطاع انطلاقا من الدور الإنساني النبيل الذي يحمله الجيش العربي من خلال إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم.


القوات المسلحة سيرت قبل نحو أسبوع بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية قافلة محملة بالمهام والمعدات الطبية والأدوية اللازمة لمساندة الجهود الطبية في مستشفى المقاصد بمدينة القدس للتخفيف من الأعباء على المؤسسات والكوادر الصحية هناك.


 




 

 


 

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