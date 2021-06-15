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الثلاثاء، 15-06-2021 12:51 م

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

ملك


الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء ، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.

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وقال الملك : " سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد وسيكون ابني الحسين إلى جانبي للاستمرار في نهج التحديث والتطوير ⁧‫"، موضحاً أن "هدفنا تطوير منظومتنا السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين و بالمسيرة الديمقراطية".


وأضاف "وجهت الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه".


 




 

 


 

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