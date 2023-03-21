الملك يوجه بتذليل العقبات أمام القطاع الدوائي

الوكيل الاخباري -أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن القطاع الدوائي أهمية الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية.

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ولفت جلالة الملك في اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات مع مختلف ممثلي القطاعات الصناعية، إلى أن القطاع الصناعي يعد مساهما رئيسا في تنمية الاقتصاد الوطني.



وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية التعاون بين المؤسسات لتذليل أية عقبات تعترض عمل القطاع الدوائي.



واستمع جلالة الملك من ممثلي القطاع الدوائي إلى شرح حول رؤية القطاع في تعزيز دوره ضمن الصناعات الوطنية، وأبرز ملاحظاتهم الهادفة إلى تطوير العمل لزيادة الإنتاج الوطني من الدواء والعمل على ترويجه لتحسين مستوى الصادرات وزيادة فرص العمل.