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الجمعة، 09-10-2020 04:20 م

الملك يوجه بتوفير أي عناية صحية يحتاجها عريقات

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الوكيل الإخباري- اطمئن وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الاعمال، أيمن الصفدي، الخميس، على صحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بعد اصابته بفيروس كورونا.

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وقال الصفدي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه "نقل تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني لعريقات بالشفاء وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها".

 

وكان عريقات أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، الخميس.


وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تغريدة عبر موقع تويتر، عن إصابة عريقات، وإلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه.


وخضع عريقات البالغ من العمر 65 عاما ومصاب بتليف رئوي، لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 ،قبل استئناف أنشطته.



 




 

 


 

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