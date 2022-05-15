الملك يوجه بمنحة لدراسة الماجستير تحمل اسم شيرين أبو عاقلة في معهد الإعلام الأردني

الوكيل الاخباري - أعلن معهد الإعلام الأردني أنَّه وبناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد تقرَّر تخصيص منحة دراسية سنوية للحصول على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام؛ للصحفيات الفلسطينيات وتحمل اسم شيرين أبو عاقلة، وعلى نفقة جلالته.



وأكد المعهد، اليوم الأحد، أنَّ التوجيه الملكي جاء تكريما للصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة، وتقديرا لمهنيتها في العمل الإعلامي، وتميزها في تأدية مهامها؛ لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

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