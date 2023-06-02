الملك يوجه رسالة للأردنيين

الوكيل الإخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الجمعة، عن شكره للشعب الأردني لمشاركته بزفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال عبر تويتر: "شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".
شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما pic.twitter.com/u7igu8Ybkf— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 2, 2023