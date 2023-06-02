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الجمعة، 02-06-2023 02:19 م

الملك يوجه رسالة للأردنيين

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الوكيل الإخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الجمعة، عن شكره للشعب الأردني لمشاركته بزفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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وقال عبر تويتر: "شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

 

 

 




 

 


 

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