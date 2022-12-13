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الثلاثاء، 13-12-2022 07:08 م

الملك يوعز بعلاج المواطن سيف عوض - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بنقل المواطن سيف عوض، الذي يعاني من سرطان الدم (اللوكيميا) للعلاج في مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، على نفقة جلالته الخاصة.

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وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك أوعز بنقل المواطن سيف عوض للعلاج في مركز الأورام العسكري، إذ تمت مخاطبة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات باتخاذ إجراءات النقل وإحاطته بالرعاية الطبية الشاملة وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة له.


ويعاني المواطن البالغ من العمر (65) عاما من مرض سرطان الدم (اللوكيميا).

 


وفي وقت سابق نقلت المواطنة نعيمة سيف مشكلة واجهتها لادخال والدها الى المستشفى بسبب اصابته بمرض السرطان .

وقالت سيف في مقطع فيديو ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي بالاردن خلال الساعات الماضية ان مؤسسة الحسين للسرطان رفضت ادخاله لانه يبلغ من العمر 65 عاما ، واصبح في مراحل متقدمة من المرض ، على حد قولها .

ولفتت ان والدها متواجد حالياً في قسم العناية الحثيثة في المستشفى الاسلامي ، حيث رفض مستشفى الجامعة الاردنية استقباله ايضاً بحجة انه يعاني من مراحل متقدمة من المرض . 

وتالياً المناشدة التي اطلقتها سيف في مقطع فيديو مصور اليوم : 

 

 

 

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