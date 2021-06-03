الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 06:18 م

الملك يوعز للحكومة بشأن سد الملك طلال

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 الوكيل الاخباري -  قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الخميس، إن جلالة الملك خلال ركوبه في الطائرة صوّر مقطع فيديو وأرسله إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر تطبيق "واتساب"، وثّق من خلاله حالة سد الملك طلال، واوعز بحاجته الى تنظيف.
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وأوضح كريشان خلال زيارة تفقدية إلى أجراها في محافظة إربد الخميس، التقى خلالها رئيس بلدية إربد ورؤساء المناطق والبلديات وعدد من نواب المحافظة للاطلاع على احتياجات ومشاكل البلدية الكبرى، أن الخصاونة أعاد إرسال مقطع الفيديو لكريشان، الذي قام بدوره بالاتصال مع وزير المياه والري ووزير الأشغال، على اعتبار أنها مسؤولية جماعية، لتسيير آليات وجرافات وعمل اللازم من عمليات تنظيف.

 




 

 


 

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