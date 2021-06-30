الممرضين: اتفاقية للتواصل مع مصابي كورونا ومتلقي المطاعيم

الوكيل الإخباري - وقعت نقابة الممرضين اتفاقية اليوم الأربعاء، مع وزارة الصحة لزيادة عدد العاملين بمشروع التواصل مع المصابين ومتلقي المطعوم إلى 400 ممرض وممرضة وقابلة قانونية.

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وقال نقيب الممرضين خالد ربابعة في بيان اليوم ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه إن الممرضين سيخضعون بموجب الاتفاقية إلى دورات متخصصة من قبل مدربين من وزارة الصحة ومختصين، بهدف معرفة ومساعدة المصابين وتقديم المشورة لهم، وجمع المعلومات اللازمة عن أية أعراض أو مضاعفات تنشأ عن المطاعيم.



وثمن ربابعة ، ثقة الوزارة العالية بالنقابة وممرضيها في تنفيذ مشروع التواصل، وكذلك مشروع استدامة النظم الصحية المحلية الممول من الوكالة الاميركية الدولية.