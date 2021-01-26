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الثلاثاء، 26-01-2021 09:13 ص

المملكة تبحث اتفاقية تسليم المجرمين مع إسبانيا

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الوكيل الاخباري - ترأس أمين عام وزارة العدل رئيس اللجنة الدائمة لدراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية القاضي زياد الضمور الجولة الثانية للمباحثات بخصوص اتفاقية تسليم المجرمين المقرر إبرامها خلال اليومين المقبلين بين المملكة الاردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا.

وناقش الجانبان خلال المباحثات التي أجريت عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وتستمر على مدار يومين، مسودة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين للوصول الى مسودة مبدئية تخدم كلا الجانبين ولا تتعارض مع الدستور والقوانين الوطنية.
وكانت الجولة الأولى من المباحثات عقدت في منتصف عام 2019 ولم تستكمل منذ ذلك التاريخ بسبب ظروف جائحة كورونا.

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وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزا لأواصر التعاون بين المملكتين في المجالات كافة ومنها التعاون القانوني والقضائي وبالأخص تسليم المجرمين وملاحقتهم قضائيا.

 

المصدر - وزارة العدل 


 




 

 


 

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