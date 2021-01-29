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الجمعة، 29-01-2021 08:27 م

المملكة تبدأ بتصدير البندورة الى السعودية

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الوكيل الاخباري - تمت المباشرة في تصدير ارساليات الخضار من محصولي البندورة والفلفل إلى السوق السعودي اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي بعد تلبية الشروط الجديدة المطلوبة على هذين الصنفين من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية وبعد إدراج هذه الشروط على بند الإقرار الإضافي لشهادات الصحة النباتية الصادرة عن وزارة الزراعة الأردنية.

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وحسب المتابعات فإنه من المتوقع زيادة حجم الصادرات إلى مستوى 750 طنا يوميا لدول الجوار بالإضافة إلى توقع استئناف التصدير عبر الطريق البري إلى دولة قطر وذلك بعد تفعيل نظام المرور على اجهزة المراكز الحدودية في السعوديه المتوقع خلال شهر شباط.


وقد بلغت الصادرات المحلية خلال يوم الأربعاء الماضي حوالي 440 طنا شحنت بواسطة 25 ارسالية، اربعة منها للسعودية. كما بلغت الصادرات يوم الخميس 450 طنا بواسطة 26 ارسالية منها 7 للسعودية.


 




 

 


 

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