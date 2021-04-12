الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 09:08 ص

لن تكون هناك أي فعاليات

المملكة تتحرى هلال رمضان الليلة

خ
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك مساء الاثنين، 29 شعبان عام 1442 هـ الموافق 12 نيسان 2021م.

وبين الخصاونة إنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحري بعد غروب شمس يوم الاثنين، ولن تكون هناك أي فعاليات ترافق الإعلان، انسجاما مع الإجراءات الحكومية والوقائية بعدم التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان
 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420211014931713049473

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

377869_6_1601650374

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

605a111b50d40

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

ف

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

b818e54f-d511-477b-9df8-0e473d473bf1

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

imgid503422

حقيقة حقن الدجاج الذي يباع داخل مسلخ عمان بالماء

أخبار متعلقة
606ee2ccab1a2 (1)

متابعة جاهزية مسلخ عمان والسوق المركزي لشهر رمضان

12202029184144531399839

تعليق الدوام بمبنى دائرة الافتاء الرئيسي اليوم وغدا

320219142555428595110

تجارة الأردن تطالب بتقليل ساعات الحظر الجزئي

الوكيل لقاح

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

4_236

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

d97fcbb7-5631-4c2b-99d6-c7a4cb8edcef

رئيس الوزراء يدعو لتخفيض اسعار السلع في رمضان