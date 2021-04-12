المملكة تتحرى هلال رمضان الليلة

الوكيل الإخباري - أعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك مساء الاثنين، 29 شعبان عام 1442 هـ الموافق 12 نيسان 2021م.



وبين الخصاونة إنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحري بعد غروب شمس يوم الاثنين، ولن تكون هناك أي فعاليات ترافق الإعلان، انسجاما مع الإجراءات الحكومية والوقائية بعدم التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

