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الأربعاء، 02-06-2021 07:44 ص

عبر مرفق كوفاكس

المملكة تتسلم 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الليلة

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - تتسلم المملكة ، ليل الأربعاء-الخميس، الشحنة الأخيرة من الحصة الأولى من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا من مرفق كوفاكس والتي تحوي على 146400 جرعة من لقاح أسترازينيكا.

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ويكون الأردن استلم 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر مرفق كوفاكس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية-مدد،بوصول الشحنة الأخيرة من الحصة الأولى.

 


وكانت الشحنة الأولى وصلت عمّان في 12 آذار/مارس، واحتوت على 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، أما الثانية وصلت عمان في 18 نيسان/أبريل واحتوت 146.4 ألف جرعة من أسترازينيكا.


 




 

 


 

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