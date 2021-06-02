المملكة تتسلم 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الليلة

الوكيل الإخباري - تتسلم المملكة ، ليل الأربعاء-الخميس، الشحنة الأخيرة من الحصة الأولى من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا من مرفق كوفاكس والتي تحوي على 146400 جرعة من لقاح أسترازينيكا.

اضافة اعلان



ويكون الأردن استلم 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر مرفق كوفاكس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية-مدد،بوصول الشحنة الأخيرة من الحصة الأولى.



وكانت الشحنة الأولى وصلت عمّان في 12 آذار/مارس، واحتوت على 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، أما الثانية وصلت عمان في 18 نيسان/أبريل واحتوت 146.4 ألف جرعة من أسترازينيكا.