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الأربعاء، 11-11-2020 11:19 م

المملكة تتصدر اليوم قائمة الدول بأعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق اخر التحديثات العالمية لعدد اصابات كورونا اليوم الاربعاء مقارنة بعدد السكان تصدرت المملكة القائمة باعلى عدد لاصابات كورونا .

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وشهد اليوم عددا من خروقات حظر التجول الشامل وعدم التزام واضح من قبل البعض بتعليمات وزارة الصحة الداعية للتباعد الجسدي ولبس الكمامة .

 

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات قد اشار الى امكانية اللجوء الى استخدام ما يسمى الحظر الذكي اي بمعنى غلق قطاعات دون اخرى .

 

وكانت المملكة قد سجلت اليوم 5419 اصابة جديدة بكورونا وسجلت العاصمة عمان العدد الاكبر بواقع 2514 اصابة . 


 




 

 


 

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