المملكة تتصدر اليوم قائمة الدول بأعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق اخر التحديثات العالمية لعدد اصابات كورونا اليوم الاربعاء مقارنة بعدد السكان تصدرت المملكة القائمة باعلى عدد لاصابات كورونا .

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وشهد اليوم عددا من خروقات حظر التجول الشامل وعدم التزام واضح من قبل البعض بتعليمات وزارة الصحة الداعية للتباعد الجسدي ولبس الكمامة .

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات قد اشار الى امكانية اللجوء الى استخدام ما يسمى الحظر الذكي اي بمعنى غلق قطاعات دون اخرى .

وكانت المملكة قد سجلت اليوم 5419 اصابة جديدة بكورونا وسجلت العاصمة عمان العدد الاكبر بواقع 2514 اصابة .



