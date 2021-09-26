المملكة ترفع قيود السفر عن 7 دول

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن السلطات الأردنية المختصة قررت إلغاء العمل بنظام الترانزيت (العبور من الجسر إلى المطار)، وسيتم استقبال جميع المسافرين عبر الجسر وفقًا للإجراءات المعتمدة ودون الاعتبار لتذاكر السفر أو حجوزات الطيران أو الفنادق.

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كما أشارت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها، اليوم الأحد، نقلًا عن سفارتنا لدى الأردن، إلى أن السلطات الأردنية المختصة رفعت القيود عن الراغبين بالقدوم إلى أراضي المملكة من الهند، وبنغلاديش، وسريلانكا، وباكستان، وماينمار، وبوتان، ونيبال، والتي كانت موجودة بسبب جائحة كورونا.



وأوضحت أنه "بإمكان المواطنين الراغبين بالسفر من هذه الدول إلى أراضي المملكة، القدوم دون تنسيق مسبق، شرط الالتزام بالإجراءات الاعتيادية المتبعة والمطلوبة للقادمين من الدول كافة".



وفا