المملكة تستقبل أول رحلة طيران لسياح عبر شركة ويز اير

الوكيل الإخباري - دشنت شركة الطيران "ويز اير" منخفض التكاليف، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران سياحي الى المملكة، هبطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، قادمة من بوخارست.

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وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، إن تدشين اولى خطوط شركة الطيران منخفض التكاليف "ويز اير" الى المملكة، يسهم بزيادة في حجم الحركة السياحية إلى الأردن.



وبحسب بيان صحفي لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الاربعاء، توقع الفايز، أن ترتفع أعداد الرحلات السياحية من خلال خطوط شركة "ويز اير" بمعدل 32 رحلة اسبوعيا.



وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان هذه الخطوة جاءت بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ونتيجة جهود متواصلة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن تنعكس هذه الرحلات المنتظمة للشركة الهنغارية للمملكة إيجابا على حركة القطاع السياحي وتزيد أعداد السياح القادمين للمملكة، مشيرا الى أن الشركة ستحمل على متنها سياحا من مختلف الجنسيات الأوروبية إلى المملكة.



وأشار الى أن المملكة ستستقبل سياحا من شركة "ويز اير" من خلال 8 خطوط طيران جديدة بحسب الاتفاقية التي ابرمت في العاصمة عمان، مبينا ان الخطوط التي سيتم تدشينها من خلال الشركة تتضمن 4 خطوط الى عمان (مطار الملكة علياء الدولي) على مدار السنة، حيث تتضمن الخطوط الى عمان، بودابست الهنغارية، روما الإيطالية، ميلان الإيطالية، وفيينا النمساوية.



ولفت عربيات الى أنه سيتم تدشين أربعة خطوط الى العقبة (مطار الملك حسين الدولي)– الموسم الشتوي فقط وهي : بودابست الهنغارية، بوخارست الرومانية، فيينا النمساوية، وروما الإيطالية، موضحا أن الاتفاقية التي أبرمت مع الشركة ستتضمن إطلاق حملات تسويقية من خلال جميع قنوات التسويق لشركة ويز اير الهنغارية.



وأضاف أن عدد السياح المتوقع للسنة الأولى من التشغيل هو 167 ألف سائح للمملكة.



من جانبه، قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مفوض السياحة شرحبيل ماضي، إن تسيير هذه الخطوط جاء ثمرة تعاون ما بين السلطة ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وذلك عبر تقديم العديد من الحوافز لهذه الشركة من أجل استقطابها ووضع العقبة ومطارها على خريطة رحلاتها من مختلف دول العالم لتمكينهم من زيارة المثلث السياحي الذهبي العقبة رم والبتراء، وكذلك زيارة مختلف المناطق السياحية في المملكة.