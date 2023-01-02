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الإثنين، 02-01-2023 10:47 ص

المملكة تُسجل أمس أعلى حمل كهربائي على الشبكة منذ بداية الشتاء

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إنه سُجل مساء أمس الأحد حمل كهربائي على الشبكة وصل إلى 3620 ميغاواط، وهو أعلى حمل مُسجل على الشبكة خلال موسم الشتاء حتى الآن.اضافة اعلان

 
وأضافت الشركة لـ" الوكيل الإخباري" أن الحمل الصباحي المُسجل وصل إلى 3280 ميغاواط، منوهة إلى أن هذه الاحمال ما زالت ضمن معدلها المتوقع .
 
وتكون المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والاخر خاصة في المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الوسطى.

 




 

 


 

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