الإثنين 17-05-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 17-05-2021 05:00 م

المملكة تسجل 17 وفاة و 1104 اصابات جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء الموجز الاعلامي حول اخر تطورات الوضع الوبائي في المملكة .

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وجاء الموجز على النحو التالي : 

 


• سُجِّلت (1104) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (725,258) حالة.
• سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9276) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.54%)، مقارنة مع (4.22%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (31185) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,972,177) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1530) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (704,897) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,085) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (81) حالة، فيما غادرت (70) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (706) حالات.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 481 في محافظة العاصمة عمّان.
- 168 في محافظة إربد، منها 3 في الرمثا.
- 106 في محافظة الزرقاء.
- 87 في محافظة البلقاء.
- 74 في محافظة الكرك.
- 35 في محافظة الطفيلة.
- 35 في محافظة المفرق.
- 35 في محافظة عجلون.
- 32 في محافظة مأدبا.
- 25 في محافظة جرش.
- 25 في محافظة العقبة.
- 1 في محافظة معان.

 

 

 

 

 




 

 


 

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