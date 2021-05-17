المملكة تسجل 17 وفاة و 1104 اصابات جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء الموجز الاعلامي حول اخر تطورات الوضع الوبائي في المملكة .

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وجاء الموجز على النحو التالي :



• سُجِّلت (1104) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (725,258) حالة.

• سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9276) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.54%)، مقارنة مع (4.22%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (31185) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,972,177) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1530) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (704,897) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,085) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (81) حالة، فيما غادرت (70) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (706) حالات.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 481 في محافظة العاصمة عمّان.

- 168 في محافظة إربد، منها 3 في الرمثا.

- 106 في محافظة الزرقاء.

- 87 في محافظة البلقاء.

- 74 في محافظة الكرك.

- 35 في محافظة الطفيلة.

- 35 في محافظة المفرق.

- 35 في محافظة عجلون.

- 32 في محافظة مأدبا.

- 25 في محافظة جرش.

- 25 في محافظة العقبة.

- 1 في محافظة معان.