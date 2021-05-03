المملكة تسجل 28 وفاة و 1272 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء الموجز اليومي حول الوضع الوبائي وكان على النحو التالي :
-سُجِّلت (1272) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (714,173) حالة.
-سُجّلت (28) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8925) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.89%)، مقارنة مع (6.22%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (16,122) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,743,722) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2699) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (691,218) حالة.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (14,030) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (170) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1272) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 17%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (394) في محافظة العاصمة عمّان.
- (272) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.
- (103) في محافظة الزرقاء.
- (71) في محافظة الكرك.
- (66) في محافظة العقبة.
- (65) في محافظة الطفيلة.
- (61) في محافظة المفرق.
- (59) في محافظة مأدبا.
- (57) في محافظة عجلون.
- (50) في محافظة البلقاء.
- (37) في محافظة جرش.
- (37) في محافظة معان.