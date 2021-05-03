الإثنين 03-05-2021
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نحو 14 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

الإثنين، 03-05-2021 03:56 م

المملكة تسجل 28 وفاة و 1272 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء الموجز اليومي حول الوضع الوبائي وكان على النحو التالي : 

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-سُجِّلت (1272) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (714,173) حالة.

-سُجّلت (28) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8925) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.89%)، مقارنة مع (6.22%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (16,122) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,743,722) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2699) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (691,218) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (14,030) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (170) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1272) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 17%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (394) في محافظة العاصمة عمّان.
- (272) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.
- (103) في محافظة الزرقاء.
- (71) في محافظة الكرك.
- (66) في محافظة العقبة.
- (65) في محافظة الطفيلة. 
- (61) في محافظة المفرق. 
- (59) في محافظة مأدبا.
- (57) في محافظة عجلون. 
- (50) في محافظة البلقاء.
- (37) في محافظة جرش.
- (37) في محافظة معان.

 




 

 


 

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