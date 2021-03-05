الجمعة 05-03-2021
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الجمعة، 05-03-2021 01:24 م

المملكة تسجل 29 وفاة و4584 إصابة بكورونا اليوم

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة موجزا إعلاميا حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن، اليوم الجمعة ، وتاليا التفاصيل:

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الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4584) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2776) في محافظة العاصمة عمّان.
- (487) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.
- (367) في محافظة الزرقاء.
- (285) في محافظة البلقاء.
- (156) في محافظة العقبة.
- (131) في محافظة الكرك.
- (108) في محافظة مأدبا.
- (88) في محافظة جرش.
- (64) في محافظة الطفيلة.
- (52) في محافظة عجلون.
- (51) في محافظة المفرق.
- (19) في محافظة معان.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (417,934) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,224) حالة.
- سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4862) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (287) حالة، فيما غادرت (205) حالات.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1931) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1561) بنسبة إشغال (34%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (395) بنسبة إشغال (38%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (176) بنسبة إشغال (18%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2200) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (358,848) حالة.
- تمّ إجراء (34,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,796,208) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.33%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم


 




 

 


 

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