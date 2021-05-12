المملكة تسجل 29 وفاة و483 إصابة جديدة بكورونا اليوم

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، الموجز الإعلامي حول مستجدات فيروس كورونا ، وفيما يلي التفاصيل:
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (483) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (722,336) حالة.
• سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9180) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.1%)، مقارنة مع (4.33%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (15,604) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,893,261) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1552) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (708,854) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (4302) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (78) حالة، فيما غادرت (123) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (784) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 11%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 214 في محافظة العاصمة عمّان.
- 77 في محافظة الزرقاء.
- 60 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.
- 21 في محافظة عجلون.
- 20 في محافظة المفرق.
- 18 في محافظة البلقاء.
- 17 في محافظة معان، منها 5 في البترا.
- 16 في محافظة الكرك.
- 13 في محافظة الطفيلة.
- 12 في محافظة مأدبا.
- 8 في محافظة جرش.
- 7 في محافظة العقبة.