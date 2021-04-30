الجمعة 30-04-2021
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الجمعة، 30-04-2021 04:28 م

المملكة تسجل 35 وفاة و 1556 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - اعلنت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة تفاصيل الوضع الوبائي في المملكة اليوم .

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وجاءت التفاصيل على النحو التالي : 

 

 

-سُجِّلت (1556) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (711,373) حالة.

-سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8836) حالة.

-تمّ إجراء (19,377) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,704,884) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1596) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (682,503) حالات.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (20,034) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (132) حالة، فيما غادرت (193) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1357) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (695) في محافظة العاصمة عمّان.
- (280) في محافظة إربد، منها (91) في الرمثا.
- (177) في محافظة الزرقاء.
- (94) في محافظة البلقاء. 
- (83) في محافظة المفرق.
- (59) في محافظة عجلون.
- (43) في محافظة مأدبا.
- (33) في محافظة العقبة.
- (29) في محافظة جرش. 
- (25) في محافظة الطفيلة. 
- (23) في محافظة الكرك.
- (15) في محافظة معان، منها (2) في البترا.

 

 




 

 


 

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