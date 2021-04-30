المملكة تسجل 35 وفاة و 1556 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - اعلنت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة تفاصيل الوضع الوبائي في المملكة اليوم .
وجاءت التفاصيل على النحو التالي :
-سُجِّلت (1556) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (711,373) حالة.
-سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8836) حالة.
-تمّ إجراء (19,377) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,704,884) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1596) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (682,503) حالات.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (20,034) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (132) حالة، فيما غادرت (193) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1357) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (695) في محافظة العاصمة عمّان.
- (280) في محافظة إربد، منها (91) في الرمثا.
- (177) في محافظة الزرقاء.
- (94) في محافظة البلقاء.
- (83) في محافظة المفرق.
- (59) في محافظة عجلون.
- (43) في محافظة مأدبا.
- (33) في محافظة العقبة.
- (29) في محافظة جرش.
- (25) في محافظة الطفيلة.
- (23) في محافظة الكرك.
- (15) في محافظة معان، منها (2) في البترا.