المملكة تسجل 3794 اصابة جديدة بكورونا و 81 وفاة

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة تفاصيل الوضع الوبائي واصابات كورونا في المملكة اليوم .



وتاليا التفاصيل :

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الإصابات والشفاء والفحوصات:

· سُجِّلت (3794) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (659,250) حالة.



· سُجّلت (81) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7646) حالة.



· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.39%)، مقارنة مع (12.02%) يوم أمس.



· تمّ إجراء (30,617) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,269,269) فحصاً.



· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4399) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (581,170) حالة.



· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (70,434) حالة.



· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (370) حالة، فيما غادرت (391) حالة.



· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2827) حالة.



القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%



إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 56%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 68%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 38%



إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1510) في محافظة العاصمة عمّان.

- (912) في محافظة إربد، منها (140) في الرمثا.

- (248) في محافظة البلقاء.

- (210) في محافظة الزرقاء.

- (207) في محافظة المفرق.

- (179) في محافظة جرش.

- (149) في محافظة الكرك.

- (131) في محافظة عجلون.

- (91) في محافظة الطفيلة.

- (81) في محافظة العقبة.

- (68) في محافظة معان، منها (4) في البترا.

- (8) في محافظة مأدبا.