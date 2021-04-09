المملكة تسجل 3794 اصابة جديدة بكورونا و 81 وفاة

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة تفاصيل الوضع الوبائي واصابات كورونا في المملكة اليوم .
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (3794) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (659,250) حالة.
· سُجّلت (81) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7646) حالة.
· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.39%)، مقارنة مع (12.02%) يوم أمس.
· تمّ إجراء (30,617) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,269,269) فحصاً.
· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4399) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (581,170) حالة.
· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (70,434) حالة.
· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (370) حالة، فيما غادرت (391) حالة.
· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2827) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 56%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 68%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 38%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1510) في محافظة العاصمة عمّان.
- (912) في محافظة إربد، منها (140) في الرمثا.
- (248) في محافظة البلقاء.
- (210) في محافظة الزرقاء.
- (207) في محافظة المفرق.
- (179) في محافظة جرش.
- (149) في محافظة الكرك.
- (131) في محافظة عجلون.
- (91) في محافظة الطفيلة.
- (81) في محافظة العقبة.
- (68) في محافظة معان، منها (4) في البترا.
- (8) في محافظة مأدبا.