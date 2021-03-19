المملكة تسجل 74 وفاة و 7354 اصابة بكورونا اليوم

الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة تفاصيل الوضع الوبائي واصابات كورونا في المملكة اليوم .



وتاليا التفاصيل :

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الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (7354) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (521,461) حالة.

• سُجّلت (74) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5701) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.94%)، مقارنة مع (19.55%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (38,829) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,403,594) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3481) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (420,452) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (95,308) حالات.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (435) حالة، فيما غادرت (386) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3165) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2552) بنسبة إشغال (48%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (729) بنسبة إشغال (57%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (369) بنسبة إشغال (32%).



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (3918) في محافظة العاصمة عمّان.

- (887) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.

- (579) في محافظة الزرقاء.

- (486) في محافظة جرش.

- (336) في محافظة البلقاء.

- (215) في محافظة الكرك.

- (215) في محافظة مأدبا.

- (167) في محافظة الطفيلة.

- (149) في محافظة العقبة.

- (147) في محافظة المفرق.

- (141) في محافظة عجلون.

- (114) في محافظة معان، منها (26) في البترا.



