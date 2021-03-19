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الجمعة، 19-03-2021 05:20 م

المملكة تسجل 74 وفاة و 7354 اصابة بكورونا اليوم

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الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة تفاصيل الوضع الوبائي واصابات كورونا في المملكة اليوم .

وتاليا التفاصيل : 

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الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (7354) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (521,461) حالة.
• سُجّلت (74) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5701) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.94%)، مقارنة مع (19.55%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (38,829) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,403,594) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3481) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (420,452) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (95,308) حالات.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (435) حالة، فيما غادرت (386) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3165) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2552) بنسبة إشغال (48%).
• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (729) بنسبة إشغال (57%).
• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (369) بنسبة إشغال (32%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (3918) في محافظة العاصمة عمّان.
- (887) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.
- (579) في محافظة الزرقاء.
- (486) في محافظة جرش.
- (336) في محافظة البلقاء.
- (215) في محافظة الكرك.
- (215) في محافظة مأدبا.
- (167) في محافظة الطفيلة.
- (149) في محافظة العقبة.
- (147) في محافظة المفرق.
- (141) في محافظة عجلون.
- (114) في محافظة معان، منها (26) في البترا.

 

 


 




 

 


 

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