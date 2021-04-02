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الجمعة، 02-04-2021 03:25 م

المملكة تسجل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا اليوم

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة موجزها الإعلامي بشأن الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة ، اليوم الجمعة ، وفيما يلي التفاصيل : 

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الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (4774) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (622,833) حالة.

· سُجّلت (99) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7039) حالة.

· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.63%)، مقارنة مع (13.43%) يوم أمس.

· تمّ إجراء (35,034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,001,445) فحصاً.

· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5205) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (525,703) حالات.

·  يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,091) حالة.

·  يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (389) حالة، فيما مغادرت (384) حالة.

· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3278) حالة.
 
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
 
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 47%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 49%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2025) في محافظة العاصمة عمّان.
- (813) في محافظة إربد، منها (121) في الرمثا.
-  (586) في محافظة الزرقاء.
-  (268) في محافظة البلقاء.
-  (194) في محافظة المفرق.
- (185) في محافظة الكرك.
- (184) في محافظة العقبة.
- (154) في محافظة مأدبا.
- (135) في محافظة عجلون.
- (110) في محافظة جرش. 
- (74) في محافظة معان، منها (17) في البترا.
- (46) في محافظة الطفيلة.

 




 

 


 

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