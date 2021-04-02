المملكة تسجل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا اليوم

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة موجزها الإعلامي بشأن الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة ، اليوم الجمعة ، وفيما يلي التفاصيل :

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الإصابات والشفاء والفحوصات:

· سُجِّلت (4774) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (622,833) حالة.



· سُجّلت (99) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7039) حالة.



· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.63%)، مقارنة مع (13.43%) يوم أمس.



· تمّ إجراء (35,034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,001,445) فحصاً.



· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5205) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (525,703) حالات.



· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,091) حالة.



· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (389) حالة، فيما مغادرت (384) حالة.



· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3278) حالة.



القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:



إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 47%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 49%



إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%



إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%



• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (2025) في محافظة العاصمة عمّان.

- (813) في محافظة إربد، منها (121) في الرمثا.

- (586) في محافظة الزرقاء.

- (268) في محافظة البلقاء.

- (194) في محافظة المفرق.

- (185) في محافظة الكرك.

- (184) في محافظة العقبة.

- (154) في محافظة مأدبا.

- (135) في محافظة عجلون.

- (110) في محافظة جرش.

- (74) في محافظة معان، منها (17) في البترا.

- (46) في محافظة الطفيلة.

