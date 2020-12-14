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الإثنين، 14-12-2020 11:11 م

المملكة تطالب الاحتلال بالوقف الفوري لانتهاكات المسجد الاقصى

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إستمرار إنتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد الاقصى . 

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واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكاً للوضع القائم القانوني والتاريخي وللقانون الدولي،  وتمثل ممارسة عبثية واستفزازية غير مسؤولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات العدو الاسرائيلي كقوة قائمة بالإحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.


وطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهذه الممارسات والانتهاكات، وإحترام حرمة المسجد الأقصى المبارك ومشاعر المسلمين، وإحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، تشرف عليه بالكامل إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، الجهة الحصرية المخولة بإدارة الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي .

 


 




 

 


 

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