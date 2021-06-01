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الثلاثاء، 01-06-2021 02:26 م

المملكة تعفي القادمين من عدة دول من فحص (PCR)

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الوكيل الإخباري - كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الثلاثاء، عن قرار حكومي اتخذ اليوم بإعفاء القادمين من عدة دول إلى الأردن عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن، والاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم من البلد القادمين منه.

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وقال البلبيسي حسب تصريحات صحفية، إن "القرار دخل حيز التنفيذ اليوم ويشمل: السعودية، عُمان، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا".


وأوضح أنه تم "تعديل إجراءات الدخول عبر المنافذ الجوية اعتبارا من 1-6-2021 على أن يتم فحص القادمين إلى الأردن قبل الصعود إلى الطائرة من الدولة القادمين منها إلى الأردن، على أن يكون معهم شهادة صحية تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".


وبيّن البلبيسي أن هذا القرار يشترط على القادمين التسجيل على منصة (visit Jordan).


 




 

 


 

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