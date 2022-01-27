المملكة تكتسي بالأبيض .. والثلوج تتصدر تويتر

الوكيل الاخباري - تصدر وسم الثلوج بعد أن اكتست المملكة بالزائر الأبيض صباح اليوم الخميس .
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات للثلوج في كافة مناطق المملكة والتي يصل ارتفاعها إلى 700 متر.
وعبر النشطاء عن فرحهم بالزائر الأبيض ويأتي ذلك تزامنا مع العطلة الرسمية اليوم الخميس التي قررتها الحكومة بسبب الأحوال الجوية.
وكانت ذروة الهطول الثلجي في المملكة من منتصف ليلة الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.
January 27, 2022January 27, 2022January 27, 2022Same day the only deference is all my trees got destroyed. #ثلوج pic.twitter.com/ghFok5Vuyh— abdullah357 (@corabeinnt) January 27, 2022#ثلوج #البيضاء— 𝐄𝐋𝐀𝐌𝐀𝐑𝐈 (@elamari1969) January 27, 2022
اقبلوها حتي كان نزلت مأخر 😂😂🙃🙃❄❄❄❄ pic.twitter.com/XPhYYp7vemما شاء الله حتى كبل الدش ثلللج عمان بيادر #ثلوج pic.twitter.com/aGErEdSYKh— anss alnjm (@AnssAlnjm) January 27, 2022