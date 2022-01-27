المملكة تكتسي بالأبيض .. والثلوج تتصدر تويتر

الوكيل الاخباري - تصدر وسم الثلوج بعد أن اكتست المملكة بالزائر الأبيض صباح اليوم الخميس .

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات للثلوج في كافة مناطق المملكة والتي يصل ارتفاعها إلى 700 متر.



وعبر النشطاء عن فرحهم بالزائر الأبيض ويأتي ذلك تزامنا مع العطلة الرسمية اليوم الخميس التي قررتها الحكومة بسبب الأحوال الجوية.



وكانت ذروة الهطول الثلجي في المملكة من منتصف ليلة الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.