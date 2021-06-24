المملكة توقع اتفاقية صحية مع فلسطين لتعزيز القطاع

الوكيل الإخباري - وقع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونظيره الفلسطيني الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، اتفاق تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال الصحي بين المملكة وحكومة دولة فلسطين الشقيقة.

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وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الاتفاقية جاءت تجسيداً للرؤى الملكية السامية بأهمية تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي لا سيما مع الدول الشقيقة والتي يجمعها مع المملكة علاقات تاريخية وطيدة وممتدة قائمة على خدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين واستكمالاً للجهود المبذولة من قبل حكومتي المملكة وحكومة دولة فلسطين الشقيقة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الصحي.



من جانبها ثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة من جانبها ثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة التعاون الاستراتيجي بين الدولتين و الجهود المبذولة للتنسيق مع الجانب الأردني في أعلى المستويات لمواجهة هذا الوباء ، معربة عن شكرها للأردن ملكا وحكومة.



وتؤكد الاتفاقية على التعاون الثنائي في الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية، والتدريب، وتبادل المعلومات في المجالات الصحية المختلفة، والغذاء والدواء.



وتضمنت التعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية الفلسطينية في مجالات الرعاية الصحية الاولية وخاصة في مجالات صحة البيئة، وصحة وسلامة الغذاء، والوبائيات، والأمراض المتوطنة، وطب المجتمع، وطب الأسرة، والأمراض السارية وغير السارية، والتمريض التخصصي للرعاية الاولي.



كما تضمنت الاتفاقية في بنودها تبادل الخبرات والمعلومات والنشرات والتقارير الصحية الدورية الصادرة عن كلا الطرفين في مجال الرعاية الصحية الأولية ولاسيما تبادل المعلومات في مجال الأوبئة في حال حدوثها.



وشملت الاتفاقية على أن تقدم وزارة الصحة الاردنية الخدمات العلاجية للجانب الفلسطيني في مستشفياتها ضمن التخصصات الطبية المتوفر فيها وتأمين علاج لبعض الحالات من مرضى السرطان وحالات زراعة الكلى من الفلسطينيين سنويا.



كما ستقوم وزارة الصحة الاردنية بتدريب الكوادر الصحية الفلسطينية ضمن خطة تدريب زمني (قصيرة ومتوسط المدى) في الاسعاف والطوارئ، والاجازات والتراخيص والشؤون القانونية، وطب الاسرة.



كما نصت الاتفاقية على تبادل المعلومات في المجالات الصحية المختلفة و المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتشريعات الصحية، والتأمين الصحي، ونظم الإدارة الصحية.



وفيما يتعلق بالغذاء والدواء أكدت الاتفاقية على تبادل المعلومات في مجال السياسات الدوائية وخاصة نظام التسجيل الدوائي والرقابة العامة والنوعية على الدواء وتخزين الامصال والمطاعيم والادوية، وتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتوفير اجراء الفحوصات المخبرية للادوية المسجلة في وزارة الصحة الفلسطينية.



وحددت الاتفاقية المدة الزمنية لها لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين أو تعديلات على البروتوكول المنصوص عليه بين الطرفين.



وحضر توقيع الاتفاقية من وزارة الصحة الفلسطينية مدير عام الرعاية الصحية الأولية، ومندوب عن سفارة دولة فلسطين في عمان ومن وزارة الصحة الاردنية الامين العام الفني والإداري والأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومساعدي الأمناء العامين للشؤون الصحية والفنية والرعاية الصحية الأولية.

