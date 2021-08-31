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الثلاثاء، 31-08-2021 03:23 م

المناصير لـ الوكيل : بسبب كورونا أُغلق 47 صالة أفراح منذ بداية الجائحة

صالات


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد نقيب أصحاب صالات الأفراح، مأمون المناصير أن عدد صالات الأفراح التي تم إغلاقها في مختلف محافظات المملكة منذ جائحة كورونا وإلى الآن 47 صالة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

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وأضاف المناصير لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أن نسبة الحجوزات لشهر أيلول المقبل في الصالات لا تتجاوز الـ 2% .


وكان قد أكد وزير الدولة لشـؤون الإعـلام والإتصال صخر دودين أنه وبناء على خطة الحكومة ستلغى في بداية أيلول الموافق يوم غد كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل و بسعة 100% باستثناء صالات الأفراح والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%.


 




 

 


 

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