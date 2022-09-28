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الأربعاء، 28-09-2022 04:28 م

المناطق التنموية تنفذ حملة للحفاظ على بيئة منطقة البحر الميت

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الوكيل الإخباري - أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن الحفاظ على استدامة البيئة الآمنة والمستدامة وترسيخ هذه القيمة هو أحد مؤشرات الانتماء.

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وقالت، نظرا لأهمية مراعاة التوافق البيئي باعتباره أحد ركائز المجموعة الأساسية ضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة فقد نفذت المجموعة حملة نظافة لحماية شواطئ البحر الميت ضمن خطة شاملة في إطار سياستها المستمرة لبيئة أكثر جاذبية في مرافقها.


وشددت المجموعة في بيان اليوم الأربعاء على أهمية نشر التوعية البيئية في المجتمع، وصولاً الى تأمين الاستدامة لبيئة صحية آمنة ونظيفة وبما ينسجم مع متطلبات الجذب السياحي، خاصة في منطقة البحر الميت كمقصد سياحي فريد ومتميز عالميا.


ودعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية زوار شواطئ البحر الميت الى المحافظة على نظافة الشاطئ العام وحمايته من التلوث الناجم عن بعض الممارسات الفردية الخاطئة والحفاظ عليه باعتباره ثروة بيئية وطنية مميزة.

 




 

 


 

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