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الثلاثاء، 21-06-2022 05:03 م

المناطق الحرة: ارتفاع مبيعات سيارات الكهرباء 3 أضعاف في أيار

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أسعار مركبات الكهرباء في الأردن.

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وقال أبو ناصر في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار سيارات الكهرباء تتراوح بين 11-25 ألف دينار للسيارات التي تسير بمعدل 300 كم بالشحنة الواحدة حسب نوع السيارة (صيني، ياباني) وحسب سنة الصنع.


وأضاف أنه تم بيع نحو 1268 مركبة كهربائية أيار الماضي فيما بيعت نحو 380 مركبة لذات الفترة من العام الماضي بزيادة نحو ثلاثة أضعاف.


وأشار أبو ناصر أن سيارات البنزين ما زالت الأكثر مبيعا في الأردن بمعدل 1390 مركبة خلال أيار الماضي فيما تم بيع نحو 1299 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.


وبيّن أنه تم بيع نحو 5265 مركبة تعمل بالكهرباء منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، فيما تم بيع نحو 5863 مركبة كهربائية خلال عام 2021.


وتابع أنه تم بيع نحو 6169مركبة تعمل بالبنزين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، فيما تم بيع نحو 20202 مركبة بنزين خلال عام 2021.


وتوقع أبو ناصر ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة مع توجه الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية.

وأوضح أن 80% من السيارات الكهربائية في السوق المحلي مصدرها الصين، فيما يكاد الاستيراد يكون صفر من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نظرا لارتفاع أسعار المركبات وكلف الشحن والنقل.


وكانت الحكومة رفعت مؤخرا أسعار المحروقات، فيما تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية على لسان الناطق باسمها حول وجود 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية في ظل ارتفاعها عالميا.

 




 

 


 

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