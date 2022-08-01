المناطق الحرة: التخليص على 28 ألف و819 مركبة منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية أنه تم التخليص على 28 ألف و819 مركبة خلال السبعة أشهر الأولى من 2022.

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ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم التخليص على 8900 مركبة بنزين منذ بداية العام، فيما تم التخليص على 1272 مركبة بنزين في تموز الماضي.

كما تم التخليص على 8648 مركبة كهرباء منذ بداية العام، فيما تم التخليص على 1594 مركبة كهرباء في تموز الماضي.

وأظهرت الأرقام التخليص على 5777 مركبة هايبرد منذ بداية العام، فيما تم التخليص على 1320 مركبة هايبرد في تموز الماضي.

يشار إلى أن ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وأن معظم المركبات الكهربائية تأتي من الصين لكونها أصبحت موردا رئيسيا لمركبات الكهرباء والتكنولوجيا المتعلقة بها.



