المناطق الحرة: المركبات الكهربائية تتأثر بارتفاع الأسعار عالميا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن أسعار المركبات الكهربائية تتأثر بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.



وقال أبو ناصر لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاعات غير محسوسة ستطال المركبات الكهربائية خلال الفترة القادمة وذلك لارتفاع أجور النقل عالميا وأسعار المواد الخام.



وأضاف أن الطلب على المركبات الكهربائية متفاوت بحسب الأنواع والموديلات وذلك لتنوعها في السوق الحرة وحسب رغبات المستهلكين، إلى جانب العرض والطلب ووجود الوكلاء للمركبات من عدمه.



وتوقع أبو ناصر ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة مع توجه الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية.

اضافة اعلان



وبيّن أن خيارات المستهلكين حول مصدر المركبات الكهربائية أصبحت محدودة مع ارتفاع أسعار المركبات الأمريكية والأوروبية، لافتا إلى أن المركبات الكهربائية مصدرها الصين.

وكانت الحكومة رفعت مؤخرا أسعار المحروقات، فيما تحدثت خلال الأيام الماضية حول وجود 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية في ظل ارتفاعها عالميا.