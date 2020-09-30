المناطق الحرة تتلف 155 طنا من المواد الكيماوية

الوكيل الاخباري -

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أتلفت إدارة المناطق الحرة نحو 155 طنا من المواد الكيماوية بمختلف تصنيفاتها.وقال مدير عام المناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة في بيان اليوم الأربعاء، إن تلك المواد تشكل ما نسبته 90 % من أصل المواد المستهدفة بالإتلاف في المناطق الحرة، مشيرا إلى أن العمل جار على استكمال إجراءات إتلاف بقية المواد بالتنسيق مع الجهات المختصة حفاظا على بيئة الاستثمار في المناطق الحرة.وفي السياق، بين الغرايبة أن لجانا متخصصة شكلت لمتابعة إجراءات دخول المواد الكيماوية للمناطق الحرة التي لا تقع ضمن تصنيف المواد الخطرة ووضع الضوابط اللازمة لتخزينها في بيئة مناسبة وشروط السلامة العامة.وأعلن عن البدء بزيارات ميدانية لمصانع المواد الكيماوية بأنواعها كافة للتأكد من سلامة إجراءات التعامل مع المواد الكيماوية الأولية وتوفر شروط السلامة العامة المناسبة لتخزينها.وثمن الغرايبة تعاون الجهات المعنية كافة ما اسهم بشكل فاعل في إنهاء إجراءات الإتلاف والمتابعة والتعاون المستمر مع إدارة المناطق الحرة.