المنتدى الاقتصادي يناقش تأثير التغيرات العالمية على فتح فرص جديدة أمام الأردن

الوكيل الإخباري - استضاف المنتدى الاقتصادي الأردني، المدير السابق للمعهد الملكي للشؤون الدولية البريطانية روبن نيبلت، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الصالون الاقتصادي بعنوان "الحرب الباردة الناشئة: تأثير التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الشرق الأوسط"، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وممثلين دبلوماسيين.

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الجلسة التي أدارها نائب رئيس المنتدى مازن الحمود، تطرقت إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة بين القوى العظمى وتأثيراتها المباشرة على الشرق الأوسط وخاصة الأردن.



وناقش الحضور، إمكانية أن تفتح هذه التغيرات العالمية فرصًا جديدة أمام الأردن وتحديات يجب التنبه لها، واستكشاف استراتيجيات فعّالة لتعزيز الفوائد ومواجهة التحديات في ظل الوضع الجيوسياسي المتغير.



الحمود في بداية الجلسة، سلط الضوء على التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين وتأثيراته على النظام العالمي، وخصوصًا الشرق الأوسط، مشيرا إلى الصراعات الجيوسياسية التي تُظهرها وسائل الإعلام يوميًا، مؤكدًا أهمية فهم هذه الديناميكيات لتحليل تأثيراتها المحلية.



وأكد الحمود أن التحديات التي تواجهها المنطقة ليست بمعزل عن السياق العالمي، مشددا على أهمية التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول الشرق الأوسط والقوى العظمى لتعزيز الاستقرار والنمو، كما شدد على الحاجة إلى فهم هذه التوترات الدولية من منظور محلي وتأثيرها المباشر على الاقتصاديات والسياسات في الشرق الأوسط.