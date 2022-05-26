المنتدى العالمي التاسع للأرض يختتم أعماله اليوم في البحر الميت

الوكيل الاخباري - أكد المشاركون في ختام فعاليات المنتدى العالمي للأرض اليوم الخميس الذي عقد على مدار اربعة أيام في منطقة البحر الميت بمشاركة 80 دولة وأكثر من 300 منظمة متخصصة بالبيئة والاراضي، أن حق الانسان بالأرض هو الحل للخروج من تداعيات أزمة المناخ واثرها على الانسان والأرض لما لهذه التغيرات المناخية من تأثير كبير على الأرض وشح المياه وارتفاع درجة الحرارة والإنتاج الزراعي.



وصدر عن المنتدى في ختام أعماله إعلان البحر الميت- تحت عنوان "الحقوق في الارض كمسار للخروج من أزمة المناخ"، عبروا فيه عن دعمهم لنضالات الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل العدالة والسلام والكرامة والحماية من نزع الملكية والضم والتدمير البيئي نتيجة للاحتلال.

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