المنتدى العالمي التاسع للأرض يختتم فعالياته الخميس في البحر الميت

الوكيل الإخباري - يختتم "المنتدى العالمي للأرض" فعاليات النسخة التاسعة الخميس، في البحر الميت، والذي انطلقت أعماله الاثنين، تحت الرعاية الملكية السامية.

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مراسلة "المملكة" قالت إن المنتدى عقد بحضور ما يزيد على 1200 مشارك، وبمشاركة ما يزيد على 76 دولة.



وقالت المراسلة إن الأردن يستضيف المنتدى نظرا لأهمية القضية التي يتحدث عنها المنتدى للأردن في ظل ارتفاع الرقعة الصفراء وتأثر الأرض والمزروعات وغيرها من القضايا ذات الصلة بمسألة التغير المناخي وأيضا التزام الأردن بالاتفاقيات التي أبرمت في السنوات السابقة فيما يتعلق بالتغير المناخي.



وقالت المراسلة إنه من المتوقع صدور الإعلان العالمي للأرض حيث سيكون أنموذجا تلتزم به دول العالم المشاركة في المنتدى و سيعمم على حكومات الدول المشاركة في المنتدى.



رعى وزير الزراعة خالد الحنيفات، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، افتتاح أعمال المنتدى العالمي للأرض بنسخته التاسعة، الذي تستضيفه المملكة حتى 26 أيار/ مايو الحالي في البحر الميت.



ويعقد المنتدى لأول مرة في الشرق الأوسط، ويتم تنظيمه مرة كل 3 سنوات من التحالف الدولي للأرض (أكبر تحالف يعمل على حقوق الأرض في العالم).



يواجه الأردن "تغيرات مناخية قاسية" تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، وستضع الموارد المائية له تحت مزيد من الضغط، متوقع أن تشتد وطأتها في السنوات المقبلة، وفق تقرير جديد للبنك الدولي.