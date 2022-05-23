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الإثنين، 23-05-2022 08:20 ص

المنتدى العالمي للأرض ينطلق في البحر الميت اليوم

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الوكيل الإخباري - تنطلق، الاثنين، فعاليات النسخة التاسعة من "المنتدى العالمي للأرض"، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان "نحو حلول لأزمات التغير المناخي".

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المنتدى، الذي ينطلق تحت الرعاية الملكية السامية في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت، يشارك فيه أكثر من 800 مشارك ومتحدث يمثلون 64 دولة، لمناقشة قضايا مهمة وحاسمة ذات علاقة بالتغير المناخي وقضايا الأرض وحوكمتها والغذاء ومواضيع أخرى.


ويجري تنظيمه بشكل دوري كل ثلاثة سنوات من قبل التحالف الدولي للأرض (أكبر تحالف يعمل على حقوق الأرض في العالم)، حيث يستضيف الأردن النسخة التاسعة منه ممثلا بوزارة الزراعة ومؤسسة "بذور"، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويقام على مدار أربعة أيام من 23 إلى 26 أيار/مايو.


ويهدف المنتدى إلى فتح باب النقاش العالمي حول قضايا الأرض وحوكمتها والسيادة عليها وقضايا البيئة والمناخ، وإطلاق "استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الأراضي في الأردن"، حيث عملت وزارة الزراعة في الأردن عليها بالشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن بناء شراكات عالمية من أجل حوكمة مستدامة ومسؤولة للأراضي في الأردن.


 




 

 


 

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